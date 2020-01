Governo: Bellanova ad "Avvenire", basta autogol (2)

- "Il patto con l'elettorato - spiega Bellanova ad "Avvenire" - non è questione di formule né di sigle ma di qualità politica delle proposte in campo. A partire da riconoscimento e pari dignità tra i soggetti politici che si ritrovano insieme". In qualche modo c'è anche una competizione interna tra renziani e Sardine. "Si è decisivi tutti, si perde o si vince per un voto: è lezione della democrazia. In Emilia Romagna è stato decisivo innanzitutto il buon governo di Bonaccini, di chi ha lavorato con lui in questi anni. Rispetto alle regionali del 2014 sono tornate al voto migliaia di persone per difendere quel modello: va rilevata E qui la mobilitazione e la presenza delle Sardine, per quantità e qualità, è stata preziosa. E stato decisivo lo stile. Nessuno di noi ha fatto una campagna gridata, si è attaccato ai citofoni, ha esibito paroloni, incuneato paure, tentato di lucrare su episodi delicatissimi e dolorosi. Sono orgogliosa di come Italia viva ha contribuito, con grande determinazione ed entusiasmo, con amministratori, sindaci, comitati, con la sua militanza, il suo lavoro porta a porta. La lista del presidente, e non solo quella, dimostra questo valore aggiunto". (segue) (Rin)