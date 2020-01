Governo: Bellanova ad "Avvenire", basta autogol (3)

- Si può giungere ad un ripensamento in alcune Regioni prossime al voto dove Italia viva potrebbe correre in proprio. La Puglia ma non solo... "Gli esiti di domenica confermano una volta di più le nostre analisi. La destra a trazione leghista, che grazie a Renzi era già stata sconfitta in Parlamento ad agosto, viene bocciata dai cittadini. La macchina dell'odio di Salvini si può fermare. Per questo c'è bisogno di candidature totalmente alternative, distanti dal terreno del populismo, di tutti i pericolosi sovranismi e di certa straccioneria politica. Non divisive. Competenti ma anche sobrie, di cui ci si possa fidare. E capaci di generare entusiasma No, nessun ripensamento. Anzi, a maggior ragione adesso bisognerebbe chiedere al Pd una posizione chiara: non può essere allo stesso tempo il Pd di Bonaccini e quello di Emiliano". La 'pregiudiziale' verso M5s può essere rimossa. "Non li chiamerei pregiudizi ma valutazioni politiche. Ci sono questioni essenziali su cui siamo lontani anni luce. E' normale dire e pensare che se finisce in carcere un presunto innocente non c'è niente di strano? L'alleanza di governo con loro non l'abbiamo mai considerata strategica. Abbiamo sempre parlato di alleanze funzionali, caso per caso. In Emilia Romagna si sono messi fuori gioco da soli, così in Calabria, e il loro elettorato li ha puniti. Le convergenze si determinano su cose concrete: chiarezza delle parole d'ordine, delle analisi e delle soluzioni". (segue) (Rin)