Governo: Bellanova ad "Avvenire", basta autogol (4)

- Dal punto di vista del governo si alternano rassicurazioni e venti di sfida. "L'esecutivo ce la fa se lavora bene e lavora sodo con risposte credibili. Al settore agricolo, per esempio, abbiamo dato risposte importanti tagliando le tasse per gli agricoltori e garantendo 600 milioni in più. Su Sugar e Plastic tax l'autogol poteva essere clamoroso. Non solo perché ha messo a rischio la rielezione di Bonaccini ma perché quelle tasse sono inutili, controproducenti, non ottengono risultati nemmeno sul versante ambientale, nutrizionale ed economico. Mettono, come sta accadendo, in ginocchio filiere e produzioni. E la sugar ci danneggia in Europa sul versante dell'etichetta nutrizionale". Con un Pd che riprende fiato, il progetto di Iv non cambierà. "Il nostro progetto è la casa dei riformisti. Esiste lo spazio del riformismo di governo, come dimostra il nostro piano 'Italia shock', 120 miliardi di cantieri da far partire adesso. C'è chi ha parlato in questi anni di tornare alle periferie. Noi, con il governo Renzi, invece di parlare abbiamo lavorato per la loro riqualificazione: più verde, strade più sicure, meno degrado, diritto alla bellezza, inclusione. Italia viva è questo. E per quanto mi riguarda io dalle periferie non me ne sono mai andata", ha concluso Bellanova. (Rin)