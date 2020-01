Regionali: Prodi a "Il Corriere della Sera", senza partito non si va lontano

- A quanto pare queste Sardine sono state decisive. "Mia moglie - racconta l'ex premier Romano Prodi a "Il Corriere della Sera" - era andata nella loro piazza. Lei ha libertà di azione. Io invece non ci sono andato per non creare equivoci e per non imbarazzarli. Però ribadisco che mi è dispiaciuto di non averle organizzate io. Non ho ancora capito che cosa vogliono fare in futuro. Hanno diverse opzioni davanti. Ma un risultato l'hanno raggiunto: hanno creato serenità e dato coraggio a coloro che ritenevano di essere già sconfitti". Salvini è battibile. Aveva ragione chi voleva sfidarlo alle elezioni e non fare un nuovo governo. "Non è battibile, è stato battuto. Ora non tutto il Paese è l'Emilia Romagna e lui avrà imparato a non fare lo stesso errore. Però è il secondo che fa (il riferimento è all'apertura della crisi di governo del Conte. Poi ci sono state delle esagerazioni. In Emilia non si esagera mai, siamo gente molto empirica". (segue) (Rin)