Regionali: Prodi a "Il Corriere della Sera", senza partito non si va lontano (3)

- I Cinque stelle quasi cancellati. "Infatti gli è mancata l'organizzazione di un partito. Parlare alla gente, avere terminali locali e avere un'attività formativa. Tutto questo è mancato a tutti i partiti". È stato bravo Bonaccini a fare la campagna elettorale pacata... "Aveva dietro di sé un patrimonio. Cioè che ha gestito bene una regione. Semplicemente ha basato tutto sull'andare in giro dicendo: ne volete uno peggio? Quando ci si mette insieme si vince. Certo, non mi aspettavo un risultato in questi termini. Questo mi rende contento per il passato e fiducioso per il futuro", ha concluso Prodi. (Rin)