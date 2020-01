Cambogia: coronavirus, ministero della Salute conferma primo caso di infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia ha confermato il primo caso di infezione da coronavirus nel paese. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Mam Bunheng, durante una conferenza stampa che si è svolta ieri sera. Un uomo originario della città cinese centrale di Wuhan è la prima persona in Cambogia infettata dal coronavirus (2019-nCoV). L'uomo, 60 anni, è risultato positivo al test per il virus eseguito dal Pasteur Institute di Phnom Penh nel pomeriggio di ieri. "Il paziente è attualmente in condizioni stabili", ha detto Bunheng. Secondo il ministro, il paziente, insieme ai tre membri della sua famiglia, è arrivato nella provincia di Preah Sihanouk in Cambogia sud-occidentale il 23 gennaio con un volo diretto da Wuhan e ha mostrato sintomi il 25 gennaio. Bunheng ha affermato che i tre familiari non hanno ancora mostrato alcun sintomo e che i medici stanno monitorando attentamente la loro condizione di salute. Il ministro ha spiegato che il paziente è stato messo in quarantena presso l'ospedale provinciale di Preah Sihanouk.(Fim)