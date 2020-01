Iraq: sette agenti di polizia feriti negli scontri con i manifestanti nel centro di Baghdad

- Almeno sette agenti di polizia iracheni sono stati circondati e feriti da un gruppo di manifestanti in piazza al Khilani, nel centro di Baghdad. Lo ha confermato il Centro per le operazioni di sicurezza della capitale dell’Iraq. “Alcuni manifestanti in piazza Al Khilani e nelle aree circostanti sono ancora in contatto diretto con le forze di sicurezza ricorrendo alla violenza. Le nostre forze stanno esercitando un forte controllo", affermano i vertici della polizia in una nota. L'Iraq è teatro di proteste a livello nazionale da ottobre, con i manifestanti che chiedono un migliore tenore di vita, le dimissioni del governo e la fine della corruzione. Secondo il gruppo di difesa dei diritti umani Amnesty International, oltre 600 manifestanti sono stati uccisi dall'inizio delle manifestazioni. (Irb)