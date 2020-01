Cina: coronavirus, inviati in Hubei oltre 4.100 operatori sanitari

- La Cina ha inviato quasi seimila operatori sanitari da tutto il paese nella provincia di Hubei nel tentativo di combattere il nuovo focolaio di coronavirus che si è sviluppato nella capitale regionale Wuhan. "Un totale di 4.130 operatori sanitari, in 30 squadre, sono arrivati e hanno iniziato a lavorare", ha dichiarato Jiao Yahui, un funzionario della Commissione sanitaria nazionale in una conferenza stampa, aggiungendo che entro la fine della giornata di oggi, altri 1.800 operatori sanitari arriveranno in loco. I primi lotti di aiuti sono stati inviati venerdì scorso da Shanghai e dalla provincia del Guangdong. (segue) (Cip)