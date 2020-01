Cina: coronavirus, inviati in Hubei oltre 4.100 operatori sanitari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo combattere risolutamente per vincere la battaglia contro l'epidemia", ha detto Li, che si è recato all'ospedale di Jinyintan, dove è stato ricoverato il maggior numero di pazienti infetti e gravemente malati. il primo ministro ha conversato con operatori sanitari del reparto di terapia intensiva tramite videochiamata, e poi con medici, infermieri e militari provenienti da tutto il paese, esortandoli a fare tutto il possibile per curare i pazienti e prestare attenzione alla propria salute. Li ha inoltre visitato il cantiere dell'ospedale Huoshenshan, una struttura sanitaria per il trattamento di pazienti infetti dal nuovo coronavirus che dovrebbe essere ultimata all'inizio di febbraio. (segue) (Cip)