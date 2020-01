Georgia: presidente Zurabishvili oggi all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

- La presidente georgiana, Salome Zurabishvili, interviene oggi alla seduta invernale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), che ha preso il via ieri e si protrarrà fino al 31 gennaio. La presidente aggiornerà i presenti sugli ultimi sviluppi in Georgia con un’attenzione particolare nei confronti della situazione umanitaria nelle regioni occupate dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. Stando alle informazioni diffuse, è in programma per oggi anche un discorso del capo della diplomazia di Tbilisi, Davit Zalkaliani, in qualità di presidente di turno del Comitato ministeriale dell’Assemblea. (Res)