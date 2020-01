Coronavirus: Oms ammette che rischio globale è "alto"

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ammesso un errore nella sua valutazione del rischio del coronavirus che si è diffuso in Cina: l'agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato che il rischio è "molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale". Secondo quanto riferiscono i media internazionali, la correzione della valutazione globale del rischio non significa che sia stata dichiarata un'emergenza sanitaria internazionale. Il 24 gennaio scorso, l'Organizzazione aveva dichiarato che era ancora "troppo presto" per ritenere la propagazione del nuovo coronavirus in Cina come un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. (segue) (Res)