Coronavirus: Oms ammette che rischio globale è "alto" (2)

- Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa dopo una riunione a porte chiuse del comitato di emergenza, aveva affermato: "Non dobbiamo commettere errori, e tuttavia si tratta di un'emergenza in Cina. Non è ancora diventata un'emergenza sanitaria globale, ma potrebbe ancora diventarlo". Tedros aveva sottolineato la necessità di adottare con urgenza tutte le contromisure possibili. "Vorrei ribadire che il fatto che oggi non venga dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale non dovrebbe essere considerato come un segno che l'Oms non ritiene che la situazione sia grave, o che non la stia prendendo sul serio", aveva precisato il direttore generale. (Res)