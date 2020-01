Regionali: Renzi, in Emilia Romagna Sardine hanno dato speranza, ma valore aggiunto è stato buongoverno Bonaccini

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, ospite a "Circo Massimo" su Radio Capital, ha osservato in merito alle elezioni regionali in Emilia-Romagna di due giorni fa che il riconfermato governatore "Stefano Bonaccini è il vero vincitore. Al di là della soddisfazione per la sua vittoria, c'è anche la soddisfazione perché chi aveva immaginato di costruire una campagna di scontro, vale a dire Salvini, è rimasto al palo. E questo è un bene. La lettura che do del risultato nella Regione - ha proseguito l'ex presidente del Consiglio - è che il populismo si sconfigge con il buongoverno, con il buonsenso. Le Sardine hanno occupato le piazze e dato una speranza a tante persone. Ma il valore aggiunto dell'Emilia Romagna, secondo me - ha concluso Renzi - è il buongoverno di Bonaccini. Quello ha fatto la differenza". (Rin)