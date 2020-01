Cina: ministero Commercio, saranno garantite forniture di generi di prima necessità

- Il ministero del Commercio cinese ha assicurato che saranno garantite forniture costanti di generi di prima necessità nonostante l'epidemia di coronavirus. Le autorità locali sono state esortate a istituire al più presto gruppi dirigenti per definire i compiti chiave e la divisione delle responsabilità in modo che i piani delle autorità centrali potessero essere attuati con efficacia. Nel frattempo, la cooperazione e il coordinamento interprovinciali devono essere rafforzati al fine di costruire una rete di approvvigionamento efficiente delle necessità quotidiane in tutto il paese. Il ministero ha anche chiesto sforzi per migliorare il monitoraggio del mercato e comprendere con precisione la situazione della domanda e dell'offerta. Per garantire la fornitura di prodotti chiave come grano, olio, carne, uova e verdure saranno anche designati dei punti di consegna di forniture di emergenza.(Cip)