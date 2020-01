Governo: Renzi, arriverà fino al 2023 ma ora è il momento di correre

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, ospite a "Circo Massimo" su Radio Capital, si è detto sicuro che "il governo arriverà al 2023. C'è da eleggere un presidente della Repubblica. Ma ora è il momento di correre. E' finita la ricreazione. Il risultato dell'Emilia Romagna dice che bisogna stilare un'agenda riformista, capace di cambiare le cose per gli italiani, non seguire il populismo giudiziario sulla prescrizione - ha concluso l'ex premier - o rincorrendo una revoca quando si può far pagare Autostrade". (Rin)