M5s: Renzi, oggi vive fase di profonda difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, ospite a "Circo Massimo" su Radio Capital, ha rilevato che "il Movimento cinque stelle era maggioranza relativa, oggi vive una fase di profonda difficoltà. Io non credo che i parlamentari pentastellati vogliano far finire la legislatura perché non rivedrebbero il Parlamento nel prossimo giro". (Rin)