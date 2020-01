Frosinone: sequestrata discarica abusiva a Ferentino, 5 arresti

- Cinque persone sono state arrestate questa mattina a Ferentino, in provincia di Frosinone, perché avevano adibito a discarica abusiva una cava della zona. Oltre agli arresti, 2 custodie in carcere e 3 ai domiciliari, i carabinieri hanno sequestrato l’impianto e 29 mezzi usati per le operazioni illecite. Gli scarichi di rifiuti accertati sono numerosi e le indagini hanno permesso sia di risalire alle società che conferivano gli scarti illegalmente, e che operano prevalentemente nel settore edilizio, sia a un’attività di recupero dei rifiuti inerti anche questa non autorizzata. L’operazione è stata condotta dal Nipaaf, Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale, dai carabinieri Forestali di Anagni e di Frosinone, in esecuzione delle ordinanze emanate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Roma. I reati contestati vanno dal traffico allo smaltimento illecito di rifiuti, dalla gestione di discarica abusiva alla combustione illegale di rifiuti.(Rer)