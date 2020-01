Difesa: Russia, siglato primo contratto per vendita all’estero dell’elicottero russo Mi-38T

- La società statale russa che gestisce l’export di armamenti Rosoboronexport ha firmato il primo contratto di esportazione per la consegna di elicotteri Mi-38T multiuso all'estero. Lo ha dichiarato martedì il direttore generale della compagnia Aleksander Mikheev. “Il nuovo elicottero russo, che è decisamente unico per caratteristiche, è stato lanciato con successo sul mercato globale a tempo di record. L’Mi-38T è stato creato interamente con componenti high-tech di produzione russa", ha dichiarato Mikheev. Il direttore generale di Rosoboronexport non ha specificato quale paese riceverà la prima consegna di Mi-38T, ma ha ribadito che la società sta avviando le procedure per consegnare l’elicottero all’estero.(Rum)