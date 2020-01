Regionali: Salvini, in Emilia-Romagna c'è sistema di potere strutturato

- Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1, ha affermato che "fino a ieri l'altro avevamo, tra Emilia-Romagna e Calabria, nove consiglieri regionali, questa è matematica. Oggi ne abbiamo 19, siamo passati rispettivamente da nove a quindici e da zero a quattro. Evidentemente c'è ancora un sistema di potere, fondato su interessi economici, strutturato in alcune zone dell'Emilia Romagna dove abbiamo perso. C'è Bologna città e provincia - ha sottolineato - che hanno fatto la differenza: una sconfitta può essere utile per lavorare ancora di più e ancora meglio laddove dobbiamo ancora crescere". (Rin)