Balcani-Ue: Borrell in Kosovo e Serbia a fine settimana

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sarà alla fine della settimana in Kosovo e Serbia. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Oggi a Berlino l'Alto rappresentante Borrell ha annunciato che andrà in Kosovo e in Serbia verso la fine di questa settimana. Lo scopo di questa missione, che è la sua prima missione nella regione, è incontrare i partner di entrambe le parti e, come ha detto, dimostrare il suo impegno per provare a fare del suo meglio per facilitare il dialogo", ha detto. Borrell parlerà "con entrambe le parti di come possiamo rilanciare il dialogo, che è in una situazione stagnante ora, e ha intenzione di giocare il suo ruolo di mediatore in modo molto determinato. Il viaggio sarà il primo passo in questa direzione", ha aggiunto. (Beb)