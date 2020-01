Serbia-Kosovo: Djuric, attendiamo risultati concreti da colloquio con ambasciatore Grenell (3)

- Sempre nel corso della visita di venerdì, Grenell ha dichiarato che la Serbia deve interrompere la campagna contro il riconoscimento del Kosovo da parte di paesi terzi mentre Pristina deve abolire i dazi imposti sulle merci serbe e bosniache. Grenell ha precisato di avere già fatto le stesse richieste nel corso della sua visita a Pristina avvenuta il giorno prima. L'inviato speciale Usa ha osservato che non intende esercitare, con la sua visita a Belgrado, delle pressioni ma piuttosto collegare le due parti affinché le rispettive economie possano conseguire una crescita. "Non ho un'agenda o un'idea, non voglio farvi pressione, desidero mettervi in collegamento per far crescere le vostre economie", ha detto Grenell in una conferenza stampa congiunta con Vucic. L'inviato Usa ha poi risposto alla domanda se sia "corretto" paragonare l'imposizione dei dazi di Pristina alla campagna condotta dalla Serbia contro il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. Grenell ha osservato che "non deve decidere se è coretto o no" e che sta alle due parti giudicare, ma che il suo obiettivo è quello di aiutare le popolazioni di Kosovo e Serbia ad avviarsi verso un futuro migliore. (segue) (Seb)