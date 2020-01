Cina-Francia: ministri Esteri Wang e Le Drian sottolineano importanza cooperazione sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla lotta contro le epidemie in Cina - la sindrome respiratoria acuta grave (Sars) e lo scoppio del nuovo coronavirus - alla lotta contro altri focolai in tutto il mondo come l'Ebola in Africa e la sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers), la Cina ha assunto il suo obblighi internazionali come nazione responsabile, che collabora con la comunità internazionale nello spirito di apertura, trasparenza, scienza e collaborazione, ha affermato Wang. "La Cina è disposta a lavorare con altri paesi, tra cui la Francia, per salvaguardare congiuntamente la vita e la salute delle persone in Cina e nel mondo", ha aggiunto il ministro. La parte cinese pone sempre la vita e la salute dei cittadini cinesi e degli stranieri a Wuhan, nella provincia centrale di Hubei, al di sopra di ogni altra cosa e continuerà ad adottare misure efficaci e tempestive per rispondere alle loro legittime preoccupazioni, ha aggiunto Wang. (Cip)