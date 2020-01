Cina: segretario Onu Guterres, Nazioni Unite apprezzano sforzi cinesi per combattere coronavirus

- Il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), Antonio Guterres, ha dichiarato che l'Onu apprezza gli sforzi profusi dalla Cina per combattere il nuovo coronavirus e hanno piena fiducia nella capacità del governo cinese di controllare l'epidemia. Lo riferisce la stampa cinese. Nel suo incontro con il rappresentante permanente della Cina presso l'Onu, Zhang Jun, Guterres ha affermato che in questo momento importante, le Nazioni Unite sono solidali con il governo e il popolo cinese. Da parte sua, Zhang ha affermato che il governo cinese attribuisce un'importanza fondamentale alla prevenzione e al controllo dell'epidemia, e che il presidente Xi Jinping ha dato istruzioni perentorie in proposito. (segue) (Cip)