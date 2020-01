Cina: segretario Onu Guterres, Nazioni Unite apprezzano sforzi cinesi per combattere coronavirus (2)

- Mettendo al primo posto gli interessi della popolazione, la Cina ha adottato misure tempestive e forti, mettendo in atto un meccanismo di prevenzione e controllo a livello nazionale, ha aggiunto il diplomatico. Zhang ha affermato che la Cina ha lavorato con la comunità internazionale nello spirito di apertura, trasparenza e coordinamento scientifico. Con un grande senso di responsabilità, la Cina non sta risparmiando sforzi per frenare la diffusione della malattia e salvare vite umane. "Ora è un momento cruciale e la Cina ha piena capacità e fiducia nel vincere la battaglia contro l'epidemia", ha detto l'ambasciatore cinese. Guterres ha affermato che le Nazioni Unite hanno piena fiducia nella capacità della Cina di controllare l'epidemia e sono pronte a fornire supporto e assistenza. (Cip)