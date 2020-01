Corea del Sud: coronavirus, 90 militari in isolamento al rientro dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità militari della Corea del Sud hanno posto in quarantena circa 90 militari recentemente rientrati dalla Cina, nell’ambito delle misure tese a prevenire la diffusione in Corea del Sud del nuovo ceppo di coronavirus responsabile di migliaia di contagi in Cina. 92 militari su un totale di circa 150 che hanno visitato la Cina nelle scorse settimane nell’ambito di programmi di scambio tra i due paesi sono stati isolati nelle loro abitazioni o in aree apposite di strutture militari, in attesa della scadenza del periodo di incubazione della malattia virale simile alla polmonite. Il ministero della Difesa ha precisato che “sinora non è stato individuato alcun caso sospetto all’interno delle forze armate”. Il Comando medico delle Forze armate sudcoreane ha emesso linee guida per il monitoraggio sanitario questo mese, e attivato una serie di misure di sostegno agli sforzi nazionali per prevenire la diffusione del virus. Ad oggi la Corea del Sud ha confermato quattro casi di infezione da coronavirus, tutti relativi a cittadini cinesi in arrivo dalla Cina centrale. (Git)