Filippine: coronavirus, sospesa concessione visti a turisti cinesi

- Le autorità per l’immigrazione delle Filippine hanno sospeso la concessioni di visiti turistici ai cittadini cinesi in arrivo nel paese, come misura precauzionale tesa a impedire la diffusione nel paese del nuovo ceppo di coronavirus che ha già causato migliaia di contagi in Cina. “Abbiamo adottate questa misura proattiva per rallentare i flussi di viaggiatori ed aiutare, se possibile, a prevenire l’ingresso nel paese del (virus) 2019-nCov”, ha dichiarato Jaime Morente, direttore del dipartimento per l’Immigrazione delle Filippine. Il nuovo ceppo di coronavirus, responsabile del focolaio di infezione diffusosi dalla città cinese di Wuhan, ha già causat oltre 4mila contagi e un centinaio di vittime in Cina. Casi di infezione sono stati confermati a Singapore, Thailandia, Vietnam, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Nepal e Stati Uniti. (Fim)