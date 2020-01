Difesa: la Cina è ora il secondo costruttore di armi mondiale

- La Cina vanta oggi la seconda industria degli armamenti al mondo. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato ieri, 27 gennaio, dall’Istituto internazionale di ricerche sulla pace (Sipri). Secondo il think-tank con sede a Stoccolma, l’industria degli armamenti cinese ha superato per dimensioni quella della Russia, ed è seconda oggi solo a quella degli Stati Uniti. Secondo i dati raccolti dal Sipri, i quattro principali contractor cinesi della difesa hanno venuto sistemi e servizi per un totale di 54,1 miliardi di dollari nel 2017. Le lacune nei dati a disposizione dell’organizzazione hanno però spinto il Sipri a rinviare una stima dell’industria degli armamenti cinesi sino all’inizio di quest’anno. Il rapporto pubblicato dal thnk tank sottolinea che le cifre “rappresentano molto probabilmente una stima per difetto”, a causa della “mancanza di trasparenza nei dati relativi alle vendite di armi delle compagnie cinesi del settore”. (Cip)