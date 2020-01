Corea del Sud: coronavirus, governo attento a possibili ricadute economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha assicurato ieri di essersi mobilitato per contenere le ricadute economiche dell’epidemia causata in Cina dal nuovo ceppo di coronavirus. “Stiamo esaminando da vicino l’impatto della diffusione (del virus) sui consumi e la produzione, sia in Cina che in riferimento all’economia globale e ai nostri esportatori”, ha dichiarato il ministro delle Finanze sudcoreano, Hong Nam-ki, nel corso di una riunione di emergenza dei ministri economici del governo. Secondo il ministro, l’emergenza sanitaria ha comportato sinora un impatto limitato sui consumi domestici e le attività economiche della Corea del Sud. Hong ha però citato la necessità di proseguire la vigilanza e predisporre misure di sostegno per i soggetti economici più vulnerabili. Il ministro ha ricordato che la Corea del Sud si è già trovata ad affrontare emergenze simili, come in occasione della Sindrome respiratoria mediorientale (Mers) del 2015, che causò 40 vittime in quel paese asiatico e un impatto economico significativo sulla sua economia. (segue) (Git)