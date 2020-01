Difesa: alleanza intelligence “Five Eyes” si estende a Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza “Five Eyes” per la condivisione dell’intelligence tra paesi anglofoni è stata allargata a Francia, Giappone e Corea del Sud, per aiutare a contenere la minaccia dei programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. Lo hanno annunciato fonti del governo giapponese, citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. L’alleanza, che attualmente include Australia, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, si avverrà della cornice allargata garantita dai tre nuovi partner per rafforzare attività di intelligence oltre il monitoraggio delle attività balistiche nordcoreane, attualmente affidato a Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. (segue) (Git)