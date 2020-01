Difesa: alleanza intelligence “Five Eyes” si estende a Giappone e Corea del Sud (2)

- Secondo le fonti governative citate da “Kyodo”, funzionari degli otto paesi si sono incontrati alla fine dello scorso anno per discutere le migliori pratiche di raccolta e condivisione delle informazioni relative alla Corea del Nord. Five Eyes intende sviluppare ulteriormente il partenariato con Francia, Giappone e Corea del Sud anche per rafforzare l’efficacia delle attività di sorveglianza sul processo di militarizzazione della Cina. Five Eyes e i suoi tre partner esterni collaborano già al monitoraggio dei lanci balistici nordcoreani, utilizzando come centro di comando e coordinamento l’ammiraglia della 7ma Flotta Usa, la Uss Blue Ridge con sede a Yokosuka, in Giappone. (Git)