Singapore: coronavirus, governo mette in guardia da impatto economico

- Il governo di Singapore ha avvertito ieri che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus in Cina causerà senza dubbio un impatto sull’economia della città-Stato, ed ha assicurato al contempo di aver attivato una serie di misure preventive. “Ci aspettiamo senza dubbio un impatto sull’economia, gli affari e la fiducia dei consumatori quest’anno, soprattutto in considerazione del fatto che questa situazione dovrebbe proseguire per un certo periodo”, ha dichiarato il ministro del Commercio e dell’industria, Chun Sing, riferendosi all’emergenza sanitaria. (segue) (Fim)