Singapore: coronavirus, governo mette in guardia da impatto economico (2)

- Chun ha dichiarato che sul fronte economico, le preoccupazioni immediate interessano il settore del turismo; il governo tenterà di assistere le aziende e i lavoratori più esposti all’impatto economico della crisi. Singapore ha già confermato quattro casi di coronavirus, tutti relativi a cittadini cinesi in arrivo da Wuhan, città cinese epicentro dell’infezione. “Non abbiamo alcuna prova che esista una diffusione del virus intra-comunitaria a Singapore, ma potrebbe accadere”, ha avvertito il ministro dello Sviluppo nazionale, Lawrence Wong, aggiungendo però che è necessario “reagire in maniera proattiva e razionale alla situazione”. (segue) (Fim)