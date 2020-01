Singapore: coronavirus, governo mette in guardia da impatto economico (3)

- La task-force interministeriale istituita dal governo di Singapore per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus cinese ha approvato una serie di nuove misure precauzionali, incluso il congedo obbligatorio di 14 giorni per i dipendenti pubblici di settori come l’istruzione, la sanità e l’assistenza agli anziani di ritorno dalla Cina. Ai cittadini di Singapore è stato consigliato di non recarsi in Cina se non per affari urgenti; le autorità aeroportuali della città-Stato hanno inoltre rafforzato i controlli e il monitoraggio delle persone in arrivo: a partire da mercoledì, 29 gennaio, il controllo della temperatura corporea verrà esteso ai passeggeri di tutti i voli in arrivo, con ulteriori misure precauzionali per i voli provenienti dalla Cina continentale e per i passeggeri provenienti dalla provincia di Hebei, focolaio dell’infezione. (segue) (Fim)