Singapore: coronavirus, governo mette in guardia da impatto economico (4)

- L’economia di Singapore, dipendente dalle esportazioni, è cresciuta di appena lo 0,7 per cento nel 2019, complice l’impatto sul commercio globale della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Gli esportatori di Singapore sperano che il 2020 segnerà una inversione di tendenza positiva, a dispetto della volatilità causata ad esempio dalle tensioni nel Medio Oriente. A dicembre le esportazioni non petrolifere di Singapore sono aumentate del 2,4 per cento su base annua, mentre la produzione industriale ha registrato una contrazione dello 0,7 per cento, secondo i dati pubblicati dal governo dell’Isola nella giornata di oggi. Il dato, pur se negativo, è assai migliore rispetto alla contrazione del 9,6 per cento registrato nel mese di novembre. Il rapporto tra esportazioni e prodotto interno lordo di Singapore è più elevato di qualunque altro paese al mondo, fatta eccezione per il Lussemburgo. I principali acquirenti delle merci prodotti a Singapore sono Hong Kong e Cina, che hanno scontato a loro volta un rallentamento nel corso del 2019. (segue) (Fim)