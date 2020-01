Asia: Mar Cinese Meridionale, nave militare Usa in acque contese per prima volta nel 2020

- La Marina degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 27 gennaio, che una sua nave militare è transitata al largo delle Spratly, uno degli atolli del Mar Cinese Meridionale unilateralmente militarizzati dalla Cina, per la prima volta dall’inizio del 2020. Il tenente Joe Keiley, portavoce della 7ma Flotta Usa ha riferito che la Uss Montgomery, un’avanzata nave da combattimento costiero (littoral combat ship) con conformazione dello scafo a trimarano, ha incrociato al largo delle isole contese lo scorso sabato, 25 gennaio, per “riaffermare i diritti e le libertà di navigazione nelle isole Spratly, in accordo col diritto internazionale”. L’operazione di libertà della navigazione (Fonop) è la prima nel suo genere effettuata dagli Usa nel Mar Cinese Meridionale dall’inizio del 2020. (segue) (Was)