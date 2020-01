Asia: Mar Cinese Meridionale, nave militare Usa in acque contese per prima volta nel 2020 (3)

- Per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale, area in cui diversi Stati membri sono coinvolti in dispute territoriali con la Cina, i ministri hanno confermato l’obiettivo di arrivare a un Codice di condotta che regoli la risoluzione delle controversie. I partecipanti hanno espresso il loro sostegno alle priorità individuate dalla presidenza di turno, la cui agenda ha come filo conduttore il tema “Asean coesa e reattiva”. Hanoi all’inizio della presidenza ha indicato come prioritari gli obiettivi di “sostenere l’unità, la solidarietà e la forza interna dell’Asean, aumentare la connettività economica, approfondire i valori e le identità dell’Asean, migliorare l’efficienza, promuovere le partnership dell’Asean con la comunità globale, migliorare la proattività e la capacità di risposta alle opportunità e alle sfide della situazione globale e regionale”. Il governo vietnamita ha preparato le bozze di 14 iniziative e organizzato una serie di riunioni ministeriali. (segue) (Was)