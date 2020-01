Cina: coronavirus, governo invierà altri 2.500 operatori sanitari a Wuhan

- Il governo cinese invierà altri 2.500 operatori sanitari a Wuhan entro due giorni, per aiutare la città a combattere il nuovo focolaio di coronavirus. Lo ha dichiarato ieri il premier cinese, Li Keqiang, nel corso della sua ispezione in città. Il premier ha annunciato che 20mila paia di occhiali protettivi sarebbero arrivati in città entro la serata di ieri. I dipartimenti competenti adotteranno molteplici misure per garantire la fornitura di abiti protettivi, ha aggiunto Li. Il premier ha richiesto alle autorità locali di impegnarsi nel lavoro di prevenzione e controllo delle epidemie, di fondamentale importanza per ridurre sia il tasso di incidenza che il tasso di mortalità, salvaguardare la vita e la salute delle persone. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". (segue) (Cip)