Cina: coronavirus, governo invierà altri 2.500 operatori sanitari a Wuhan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, si è recato ieri a Wuhan, città della Cina centrale focolaio dell'infezione da coronavirus, e ha richiesto alle autorità locali di impegnarsi nel lavoro di prevenzione e controllo delle epidemie, di fondamentale importanza per ridurre sia il tasso di incidenza che il tasso di mortalità, per salvaguardare la vita e la salute delle persone. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Dobbiamo combattere risolutamente per vincere la battaglia contro l'epidemia", ha detto Li. All'arrivo a Wuhan, Li si è recato all'ospedale di Jinyintan, che ricovera il maggior numero di pazienti infetti e gravemente malati. Li ha conversato con operatori sanitari del reparto di terapia intensiva tramite videochiamata, e poi con medici, infermieri e militari provenienti da tutto il paese, esortandoli a fare tutto il possibile per curare i pazienti e prestare attenzione alla propria salute. (segue) (Cip)