Cina: coronavirus, governo invierà altri 2.500 operatori sanitari a Wuhan (3)

- Li ha inoltre visitato il cantiere dell'ospedale Huoshenshan, una struttura sanitaria per il trattamento di pazienti infetti dal nuovo coronavirus che dovrebbe essere ultimata all'inizio di febbraio. Li ha esortato gli operai a "correre contro il tempo" per terminare la costruzione dell'ospedale e renderlo un'"isola di sicurezza" per i pazienti. "Dobbiamo usare ogni mezzo possibile per ammettere tutti i pazienti in ospedale", ha detto Li, sollecitando gli sforzi per proteggere i lavoratori edili dalle infezioni. Visitando un laboratorio nel Centro provinciale Hubei per la prevenzione e il controllo delle malattie, Li ha esortato i ricercatori ad accelerare la ricerca sul nuovo coronavirus. Il premier cinese ha inoltre convocato una riunione per attuare ulteriori disposizioni sulla prevenzione e il controllo delle epidemie in modo più efficace, affermando che i progressi compiuti a Wuhan daranno fiducia alle persone in tutto il paese. (Cip)