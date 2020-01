Cina-Francia: ministri Esteri Wang e Le Drian sottolineano importanza cooperazione sanitaria (2)

- "Il paese sta accelerando l'istituzione di un sistema di prevenzione e controllo che copra l'intera nazione in modo scientifico e ordinato", ha detto Wang. Il ministro degli Esteri ha aggiunto che l'epidemia è prevenibile, controllabile e curabile, ed ha aggiunto che il governo cinese ha adottato una serie di misure decisive per prevenire la diffusione della malattia e superare la situazione di crisi il prima possibile. "Il governo e il popolo cinesi si uniranno insieme e avranno fiducia, capacità e risorse per vincere la lotta contro il nuovo focolaio di coronavirus, il prima possibile", ha detto Wang. "Il nuovo focolaio di coronavirus ci ha ricordato ancora una volta che i destini di tutte le nazioni sono strettamente legati mentre condividono il benessere e la sofferenza nell'era della globalizzazione", ha detto Wang. Il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di sanità pubblica dovrebbe essere una delle priorità importanti della governance globale, ha aggiunto il ministro. (segue) (Cip)