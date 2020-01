Usa: impeachment, difesa di Trump riprende argomentazioni dopo rivelazioni di Bolton (2)

- "Penso che a questo punto sia abbastanza giusto dire che John Bolton ha una testimonianza rilevante (...) Penso sia sempre più probabile che altri repubblicani possano unirsi a noi che riteniamo di dover avere informazioni da John Bolton", ha dichiarato il senatore repubblicano Mitt Romney. In precedenza la senatrice Susan Collins, repubblicana del Maine, ha riferito che le notizie sul libro di Bolton rafforzano la necessità di chiamare testimoni nel processo di impeachment. Anche la senatrice repubblicana Lisa Murkowski, in una dichiarazione su Twitter, ha dichiarato di essere curiosa di ascoltare la testimonianza di Bolton nello scandalo Trump-Ucraina, mentre la senatrice repubblicana Lindsey Graham ha detto ai giornalisti che avrebbe sostenuto un mandato per ottenere il libro di Bolton al fine di verificare se dovesse essere aggiunto come prova nel processo. Il voto del Senato circa l'ammissione di testimoni al processo è stato fissato per venerdì, 31 gennaio. Se il Senato voterà contro, il leader della maggioranza Mitch McConnell potrebbe proporre di votare per assolvere rapidamente Trump. (Was)