Canada: positiva la moglie del primo paziente colpito da coronavirus, 19 sotto osservazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la moglie del primo paziente canadese colpito dal coronavirus è risultata positiva, mentre altri 19 casi sospetti in Canada rimangono sotto osservazione. Lo hanno riferito oggi alcuni funzionari della sanità pubblica. La coppia si era recata a Wuhan, in Cina, e recentemente era tornata a Toronto. La donna, da quando è tornata in Canada, si trova in isolamento a casa. Il caso è considerato ancora "presunto" fino a quando il National Microbiology Lab di Winnipeg non confermerà i risultati del Public Health Ontario, un processo che può richiedere fino a 48 ore. L'uomo è ora al Sunnybrook Hospital della città, dove rimane in condizioni stabili. La donna è attualmente "asintomatica", hanno detto David Williams, direttore medico dell'Ontario, ed Eileen de Villa, direttore medico di Toronto, durante una conferenza stampa. (Res)