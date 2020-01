Usa: Gm investe 2,2 miliardi di dolalri in Michigan per impianto veicoli elettrici

- La General Motors (Gm) ha annunciato che investirà oltre 2 miliardi di dollari nel suo impianto di assemblaggio di Detroit-Hamtramck per rendere la struttura la prima della casa automobilistica interamente dedicata ai veicoli elettrici.La società ha dichiarato che l'impianto di assemblaggio di Detroit-Hamtramck, una delle cinque fabbriche nordamericane che Gm avrebbe dovuto chiudere a novembre 2018, farà parte di un piano aggressivo per il lancio di oltre 20 veicoli elettrici a batteria, entro il 2023. Il primo il lancio riguarderà "Poletown Plant", un pick-up completamente elettrico. La casa automobilistica afferma che l'impianto, una volta operativo, creerà più di 2.200 posti di lavoro nella produzione. Gm si è inoltre impegnata a investire ulteriori 800 milioni di dollari in progetti relativi al lancio. La casa automobilistica ha dichiarato che prevede di investire 7,7 miliardi di dollari negli stabilimenti statunitensi nei prossimi quattro anni. (Was)