Algeria: aereo militare si schianta durante esercitazione, due morti

- Due ufficiali sono morti in seguito ad un incidente che ha coinvolto in serata un aereo militare algerino, nella regione di Oum El Bouaghi, nell'est dell'Algeria. Si tratta di un caccia bombardiere Sukhoi 30 appartenente al 121mo squadrone di caccia, che stava svolgendo un'esercitazione di routine. Il pilota e il navigatore non sono sopravvissuti all'incidente. È la prima volta che un aereo di questo tipo si è schianta in Algeria. Si tratta però del terzo incidente che accade nel dipartimento di Oum El Bouaghi negli ultimi dieci anni, dopo quello di che ha coinvolto un Mig 29 e un Hercules C130. (Ala)