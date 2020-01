Usa: sottosegretario di Stato in visita in India per promuovere educazione e legami culturali

- Il sottosegretario di Stati Usa per i legami educativi e culturali Marie Royce inizia oggi una visita di sette giorni in India per commemorare il 70° anniversario del programma Fulbright nella nazione dell'Asia meridionale. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato in un comunicato stampa. "A Nuova Delhi, il sottosegretario Royce visiterà un fondo per gli ambasciatori per il progetto di conservazione culturale e l'American Center di Nuova Delhi. Parteciperà inoltre a eventi per promuovere lo studio nelle università statunitensi, incontrerà funzionari del governo indiano e partner locali per discutere la mobilità degli studenti e opportunità di scambio, ed evidenziare la nostra partnership strategica duratura con l'India", si legge nel comunicato. Inoltre, Royce pronuncerà un discorso durante un ricevimento ospitato dalla US-India Educational Foundation (Usief) per celebrare il 70mo anniversario del programma Fullbright in India e discutere di altre partnership con i ministeri indiani per lo sviluppo delle risorse umane e la cultura e il turismo.(Was)