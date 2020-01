Germania-Italia: ambasciatore Mattiolo, Olocausto ha scosso fondamenta della civiltà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Mattiolo ha quindi ribadito il dovere della memoria, perché dimenticare “non può accadere, offenderebbe il sacrificio dei nostri concittadini a cui è stata tolta la vita e negherebbe il coraggio dei 'giusti tra le nazioni', uomini e donne, religiosi e laici, che furono in grado di ascoltare la voce della coscienza, rifiutando la voce dell'odio e sottraendo molte vite umane a un destino di morte”. In conclusione, Mattiolo ha citato il recente discorso del presidente tedesco Steinmeier allo Yad Vashem: “Gli spiriti del male si stanno manifestando in nuova forma, presentando il loro pensiero antisemita, razzista, autoritario come una risposta per il futuro, una nuova soluzione ai problemi del nostro tempo (…). Certamente, la nostra era è differente, le parole non sono le stesse, gli autori non sono gli stessi. Tuttavia, è lo stesso male, e rimane la stessa risposta: mai più!”. (Geb)