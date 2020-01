Usa: dipartimento Salute conferma 5 casi di coronavirus, oltre 110 persone sotto osservazione

- Le autorità sanitarie statunitensi stanno valutando le condizioni di 110 persone per sospetta esposizione al coronavirus mentre rimangono finora cinque i casi confermati negli Stati Uniti. Lo ha detto oggi, 27 gennaio, un funzionario dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). I casi finora confermati sono stati registrati a Washington, Illinois, Arizona e due in California in pazienti di ritorno da Wuhan, in Cina, epicentro dell'epidemia. “Ad oggi, abbiamo 110 (pazienti) sotto osservazione da 26 stati", ha detto ai giornalisti Nancy Messonnier, direttore per le immunizzazioni e le malattie respiratorie presso il Cdc. "Abbiamo ancora solo 5 (pazienti) positivi confermati e 32 risultati negativi”. Finora il virus ha ucciso almeno 80 persone e infettato quasi 3.000 persone in Cina, diffondendosi in più di una dozzina di paesi. Le persone maggiormente colpite sono generalmente anziani con problemi di salute. (Was)