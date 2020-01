Usa: coronavirus, dipartimento Stato esorta cittadini a "riconsiderare" i viaggi in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha innalzato l'allerta viaggio al livello 3 esortando i cittadini statunitensi a "riconsiderare i viaggi" in Cina da quando il coronavirus da Wuhan si è diffuso negli altri paesi. L'allerta di viaggio è stato annunciato oggi, 27 gennaio, e arriva dopo aver in precedenza ordinato la partenza di tutto il personale non di emergenza e dei familiari statunitensi dalla provincia di Wuhan. "Riconsiderate il viaggio in Cina a causa del nuovo coronavirus identificato per la prima volta a Wuhan, in Cina. Alcune aree hanno un rischio maggiore", si legge nell'avviso di viaggio. "Il nuovo coronavirus sta causando un focolaio di malattie respiratorie che è iniziato nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina. Il focolaio è iniziato all'inizio di dicembre 2019 e continua a crescere. I funzionari sanitari cinesi hanno segnalato migliaia di casi in tutta la Cina", si legge. In precedenza, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno confermato 5 casi di infezione da coronavirus, e oltre 100 persone sotto osservazione in 26 stati. (Was)