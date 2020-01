Brasile: vendite di titoli di stato aumentano del 72 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso, le obbligazioni più vendute sono state quelle agganciate al tasso di interesse di base (Selic). Questi articoli hanno concentrato il 45,8 per cento delle vendite nel 2019. In secondo luogo, sono arrivati i titoli agganciati all'inflazione dell'Indice nazionale dei preci al consumo (Ipca). Terzo prodotto più venduto, i titoli a tasso fisso (con interessi definiti in anticipo), che hanno rappresentato il 17,2 per cento delle vendite. Gli investimenti di valore inferiore hanno continuato a guidare la preferenza degli investitori. Le vendite di titoli inferiori a 1.000 real (220 euro) hanno rappresentato il 65 per cento delle operazioni nell'anno. (Brb)