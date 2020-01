Canada: coronavirus, governo esorta i cittadini a "evitare tutti i viaggi" nella provincia cinese di Hubei

- Il governo canadese ha innalzato l'allerta di viaggio per la provincia cinese di Hubei al livello di rischio più elevato, consigliando ai cittadini di "evitare tutti i viaggi" nell'area, comprese le città di Wuhan, Huanggang ed Ezhou. “Abbiamo aumentato il nostro livello di rischio per la provincia di Hubei. Evitate tutti i viaggi verso la provincia a causa delle rigide restrizioni di viaggio imposte per limitare la diffusione del nuovo coronavirus", hanno annunciato ieri, 27 gennaio, il Global Affairs su Twitter. La precedente informativa di viaggio metteva in guardia le persone da tutti i viaggi non essenziali nella regione. Intanto i parlamentari hanno votato per richiamare la commissione sanitaria della Camera dei Comuni per discutere la risposta del Canada al nuovo ceppo di coronavirus. Le audizioni inizieranno mercoledì. Al momento ci sono solo due casi di coronavirus in Canada: un caso confermato e un secondo caso presunto. Le due persone coinvolte, marito e moglie, sono reduci da un viaggio a Wuhan, in Cina, l'epicentro dell'epidemia.(Res)